晶圓代工廠台積電昨(30)日股價大漲40元收在543元，單日市值增加1.03兆元，今(31)日面臨漲多拉回賣壓，下跌21元收在522元。不過有網友認為，從台積電ADR漲勢來看，台股現貨部分漲幅仍不足，並分析，等到美國眾院議長麥卡錫4月來台，就會是台積電合適的買點。

台積電昨日股價大漲，有網友在PTT發文指出，台積電ADR從73.06衝到95.66美元，漲幅高達31%，台股現貨方面，台積電這波是由442.5元起漲，照31%算下來應該要漲到580元，「這個價位當然不一定會到達，只是心裡有個底」。

該網友並從產業面分析，其他晶片大廠英特爾財報不佳、三星無力追趕，台積電已經獨占高階製程，他強調，台積電3奈米已經順利進入量產，之後整個3奈米世代會由台積電全包，當前的熱門項目包括算力競賽、人工智慧、工業革命、ChatGPT廣泛應用化等也都離不開台積電，且照台積電法說會看法，下半年會復甦，所以上半年就要擇機入場了。

至於台積電最佳買點，該名網友說，台積電上半年還是屬於去庫存的衰退階段，因此，這波元月效應過後，上半年應該還有機會回檔，加上麥卡錫可能4月要來台灣，到時候中共軍演的話，他認為將是一個不錯的買點。

其他網友紛紛表示，「這一個月也沒發生什麼事，突然就爆噴了」、「換算巴菲特買進台積電價格大概450～480元，第四季曾跌到3開頭，加碼的可能性很大」、「巴菲特會增持的，我覺得這是送分題」、「我也覺得股價還會再下來一次，沒有買的這半個月不用衝動」。

外資摩根士丹利證券則指出，台積電主力客戶包含蘋果在內，經最新談判已全數接受台積電調漲晶圓代工報價、最高幅度高達7％，因此給予台積電「優於大盤」投資評等，推測合理股價上看700元。