2020年，香奈兒（CHANEL）珠寶創意總監Patrice Leguereau將斜紋軟呢的編織工藝融入珠寶設計當中，推出45件「Tweed de Chanel」系列珠寶作品，其中一件Tweed Couture項鍊更是其中代表作。近日香奈兒宣布，由於Tweed Couture項鍊在品牌史上具有獨特創意與象徵意義，總部將重新訂製這件珠寶作品，並由香奈兒文化資產部門(Patrimony)永久典藏。

香奈兒Tweed Couture項鍊因獨特創意與象徵意義，被香奈兒文化資產部門列為永久收藏。（CHANEL提供）

這件Tweed Couture項鍊曾在兩年前來台展出，台灣是全球首站，當時珠寶創意總監Patrice Leguereau以香奈兒經典斜紋軟呢工藝為靈感，將珍貴粉紅藍寶石、珍珠以斜紋軟呢的編織方式交織其間，為了讓整件作品看起來如斜紋軟呢一般輕盈柔軟，工匠在製作金屬框架時需縝密思考，盡可能減少金屬外露，精湛的鉸接工藝讓作品更加靈動滑順，可完美服貼粉頸上，營造彷如織物般柔軟與舒適感受。

香奈兒Tweed Couture項鍊以斜紋軟呢為靈感，將珍貴粉紅藍寶石、珍珠和鑽石以斜紋軟呢的編織方式交織其間。（CHANEL提供）

Patrice Leguereau說：「Tweed Couture項鍊是此頂級珠寶系列中最具野心的作品，2020年當時遇到的工藝挑戰，也幾乎都在這一件作品上出現，像是為了實現完美柔軟度，項鍊共結合超過980個鉸接處。如今，很榮幸將此非凡作品贈予香奈兒文化資產部門，作為品牌創意與精湛工藝的珍貴見證。」

Tweed Couture項鍊延續Lesage刺繡工坊製作斜紋軟呢的精神，鑲嵌粉紅藍寶石、養珠、鑽石的鉑金鍊和玫瑰金鍊交織，主石是一顆重約10.20克拉的枕形切割鑽石。（CHANEL提供）

重新打造的Tweed Couture項鍊延續Lesage刺繡工坊製作斜紋軟呢高訂服的精神，以鑲嵌粉紅藍寶石、養珠、鑽石的鉑金鍊和玫瑰金鍊彼此交織，主石是一顆重約10.20克拉的枕形切割鑽石，項鍊上的鑽石和彩寶歷時一年半的搜尋採購，將不同形式切割的鑽石和彩寶仔細排列，形成華麗璀璨的斜紋軟呢編織紋理。

Tweed Couture項鍊總共有980個鉸接處，每一個鉸需耗時1小時才能組裝完工，寶石鑲嵌和拋光工時逾3000小時，該項鍊重製後將由香奈兒文化資產部門典藏，與No.5頂級珠寶系列中55.55鑽石項鍊等非凡之作並列。