曾是全球最會賺的巴西名模吉賽兒邦臣（Gisele Caroline Bündche）2009年與美式足球運動員湯姆布雷迪（Tom Brady）結婚，婚後誕下一子一女，去年10月她宣布離婚，結束13年婚姻生活。近日吉賽兒被外媒拍到在邁阿密的沙灘上為品牌拍攝廣告，穿著一身透明的黑色薄紗裝，火辣模樣讓網友看得目瞪口呆。

現年42歲的吉賽兒邦臣與湯姆布雷迪離婚後便專心在事業上，陸續接下許多合作。近期被外媒捕捉到現身邁阿密的海灘上，只見鏡頭前的她以紫色連衣泳裝的造型亮相，其獨特的設計讓她傲人美胸的弧線相當明顯，且當她轉過身去，圓潤臀部也藏不住，讓她盡顯前凸後翹的完美身材。

吉賽兒邦臣身穿紫色連衣泳裝。(圖／達志影像)

此外，過幾日再次出現在沙灘上時，她換上一身黑紗透視裝，胸前兩點依稀可見，如此大放福利的作為讓粉絲看得如癡如醉。不過也有部分網友不是很能接受此番賣弄性感的超模，認為她「用力過猛」且與此前的形象並不相符。

Gisele Bündchen Poses in See-Through Dress for Another Photoshoot 3 Months After Tom Brady Divorce https://t.co/iKYJeUlYbM — People (@people) January 30, 2023

事實上，雖然吉賽兒邦臣離婚後時不時的出現在各大品牌的合作上，也多次流出養眼穿搭，但本人似乎並非如此「豪放」。從此次拍攝黑色透視裝的照片中，可見部分畫面是她在拍攝間隙用雙手放在胸前，疑似是想要遮擋走光的部位。