據中國駐日本大使館網站消息，1月30日，駐日本大使孔鉉佑應邀出席日本日中友好協會和東京都日中友好協會聯合舉辦的2023年日中友好新年會並發表致辭。日本外務副大臣武井俊輔代表日本政府致詞時表示，日方願同中方加強對話溝通，努力構建建設性、穩定的日中關係。

日中友協副會長兼東京都日中友協會長宇都宮德一郎、外務副大臣武井俊輔、公明黨黨主席山口那津男、日中協會會長野田毅等出席並致辭，日中友好團體及各界友好人士和在日華僑華人代表約200人出席。

孔鉉佑在致辭中表示，去年是中日關係發展史上具有里程碑意義的一年。包括日中友好團體在內的兩國各界舉辦一系列邦交正常化50週年紀念活動，在寒流逆風中堅守和平友好初心，在疫情考驗下凝聚奮進前行力量，為維護、鞏固和發展好新時代中日關係發揮了重要作用。

孔鉉佑表示，習近平主席同岸田文雄首相去年11月舉行會晤，就構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係達成重要共識，為兩國關係指明前進方向、注入強勁動力。希望雙方在兩國領導人重要共識指引下，堅持和平、友好、合作的正確方向，克服困難、超越障礙，推動中日睦鄰友好合作關係不斷向前發展。

孔鉉佑表示，今年迎來《中日和平友好條約》締結45週年。條約以法律形式確認了《中日聯合聲明》各項原則，為中日關係開啓新紀元確立了政治基礎和法律規範，反映了兩國人民的共同心聲，也是兩國面向國際社會作出的莊嚴承諾。民間友好是中日關係的寶貴財富和突出優勢，為兩國關係重建和發展發揮了不可替代的重要作用。

孔鉉佑表示，希望日中友協等日中友好團體在新的一年裡，以締約45週年為契機，重溫條約價值意義，堅定和平友好信念，發揮獨特優勢，持續開展各領域交流互動，帶動更多年輕人關心支持中日友好事業，讓和平友好始終成為中日關係主旋律，為推動新時代中日關係發展作出新的更大貢獻。

宇都宮副會長在致辭中表示，去年日中友協以兩國領導人重要共識為指引，開展一系列形式多樣的交流活動，隆重紀念邦交正常化50週年，致力增進兩國民間友好。今年將以締約45週年為契機，繼續開拓創新，鼓勵支持年輕一代為兩國友好事業注入活力，共同開創日中和平友好新時代。

武井副大臣代表日本政府致辭表示，日中關係蘊含巨大潛力，兩國對地區和世界和平繁榮共同肩負重要責任。《日中和平友好條約》凝聚兩國先輩心血，日方願同中方共同銘記條約精神，加強對話溝通，攜手應對全球性挑戰，努力構建建設性、穩定的日中關係。

山口黨主席表示，《日中和平友好條約》以法律形式明確了事關日中關係長遠發展的重要理念，具有重大意義和深遠影響。公明黨始終致力於發展日中關係，願把握後疫情時代雙邊交往新機遇，持續推動兩國執政黨對話溝通，加強年輕一代互動交流，為推動日中關係發展發揮積極作用。