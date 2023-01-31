急性失血常會有明顯症狀，如心跳加快或呼吸費力，然而慢性貧血幾乎無症狀，中山醫學大學附設醫院兒童血液腫瘤科醫師巫康熙31日指出，慢性貧血不易察覺，通常在健康檢查時才會發現，卻因症狀不明顯往往不受重視，然長期的慢性貧血易造成心臟的負荷，呼籲民眾若有貧血問題，應盡速就醫，以免延誤病情。

巫康熙說明，抽血常驗的項目分別為白血球、紅血球和血小板，當紅血球或血素色低於正常值即為「貧血」，症狀包含暈眩、走路易喘及臉色蒼白等，但症狀都不明顯。他說，造成貧血的原因很多，常見的貧血有地中海貧血、缺鐵性貧血、慢性發炎、出血、甚至血癌也會造成貧血，每種貧血的治療方法都不同。

巫康熙指出，缺鐵性貧血會影響腦部發育與功能，因此積極治療十分重要。缺鐵性貧血常見的原因包括只攝取母奶到1歲左右但沒有攝取足夠鐵質的食物、青少年發育、女性月經流失或腸胃道和泌尿道慢性出血等，找出原因加以治療，才能根治缺鐵性貧血。

巫康熙說，地中海貧血在台灣相當常見，不易和缺鐵性貧血區分，兩種疾病併發在一個病患上也很常見，要仔細做血液檢查和分析。這兩種疾病的治療相差很多，輕型的地中海型貧血不會有症狀、不會對健康造成危害，更不需要補充鐵質，若父母同時有地中海貧血的問題，務必去做基因檢測，以避免生下重型的地中海貧血寶寶。

巫康熙提醒，民眾患有貧血，兒童可能會無法清楚表達自己的不舒服而被忽略，成人則可能會覺得只是壓力太大或症狀對生活沒有嚴重影響而不理會，但長期嚴重貧血可能會造成心臟衰竭，兒童階段則可能會造成生長遲緩，若民眾有貧血問題，應盡速就醫檢查，切勿自行研判貧血原因及服用鐵劑治療。