終場大盤下跌228.62、收15265.20點，總成交值也縮減至2763.21億元；櫃買市場則逆漲1.56點、收194.79點，總成交值628.93億元。累計2023年首月，大盤月漲1127.51點、漲幅達7.98%櫃買市場漲14.45點、漲幅8.01%，上市櫃月線同步翻紅。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，今日電子股疲弱，台股遇年線反壓，指數拉回整理，目前月線也位於高檔，指數將難脫高檔震盪格局。目前台幣續強、店頭偏多下，具題材面的個股有表現，但預期指數仍將維持整理。

盤面上，台積電收在522元，跌幅達3.87%；面板驅動IC買盤蜂擁而至，矽創(8016)收在211.5元，上漲7.63%、瑞鼎(3592)收漲3.2%；銅價大漲，相關概念股剽悍，第一銅(2009)收漲停36.55元，買單高掛2.1萬張買不到、華新(1605)收在54.2元，漲幅4.23%；裕隆(2201)電動車題材加持，收在82.9元，上漲6.15%；電力供應的中興電(1513)多頭強攻，收在81元，上漲7.28%；康舒(6282)併購題材續燒，盤中噴出第二根漲停，終場收在35.2元，上漲7.98%。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，針對台股電子股部分，可見到今年以來外資明顯回補科技股，推升相關股價漲幅亮眼，不僅電子指數年初以來大漲13.13%，為三大指數最佳，半導體指數漲幅更高達19.49%，高居各類股之首。

雖然電子產業目前仍處於淡季，且下修展望及砍單雜訊仍不斷，但研判現階段已是庫存去化尾聲，廖炳焜說，根據晶圓龍頭大廠日前所釋出的訊息將在第二季落底，第三季開始復甦回升，接下來有望見到電子業將陸續完成庫存調整，而股價往往率先反應未來市場走勢，有機會見到指數落底反彈。