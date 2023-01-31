中華開發金控「愛心饞寶寶」公益團購邁入第十年，今年開春再度號召集團員工響應，以實際行動支持弱勢族群的烘培產品，總計近千人參與，訂購金額突破新台幣110萬元，將辦公室團購的力量轉化為滿滿的愛心，創造永續消費的正向循環。

開發金控長期在集團內部發起「愛心饞寶寶」公益團購行動，參與團購的員工，今年每個月都能收到來自庇護工坊的烘焙產品，而訂單收入將用來持續協助身心障礙者培養專業職能。

開發金控今年「愛心饞寶寶」公益合作夥伴為新竹華光社會福利基金會附設磊質烘焙坊及樂芽社會企業的庇護工坊；其中樂芽社會企業是首次加入開發金控愛心團購，創辦人陳怡帆表示：「這是我們第一次接到一整年的大訂單，開發金控的支持力量，將協助樂芽持續為身心障礙者打造包容性職場，同時透過推廣天然在地的烘培產品，進一步提倡永續消費的理念。」

華光社會福利基金會主任周神助表示，「開發金控是我們最堅實的支持者，每年的團購訂單，是給予工坊身心障礙者最實質的鼓勵，開發金控穩定而長期的承諾，更已順利幫助五位身心障礙者轉進一般職場就業，這是最令人開心的事。」一位連續十年參加「愛心饞寶寶」團購的開發金控員工分享，「社福機構烘焙坊有專業老師指導、把關，每月只要200元就能幫助身心障礙者培養專業技能，還能把健康美味的點心帶回家，真的是一件利人利己的好事 。」

此外，中華開發文教基金會更加碼贈送參與團購的同仁兔年專屬桌曆，桌曆內容以開發金控辦公室場景為主題，由基金會長期培育的美術人才，朝陽科技大學畢業陳振榮同學繪製，透過擬人化的兔子，展現員工的工作面貌，收到的同仁紛紛驚呼，「桌曆把日常的辦公場景畫得維妙維肖又生動，是很棒的新年禮物。」