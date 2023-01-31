文化局爭到到3000萬元將辦理新埔鎮朱氏家廟修復工程。（羅浚濱攝）

新竹縣文化局以新埔鎮傳統聚落為重點範圍，爭取文化部前瞻基礎建設「再造歷史現案計畫」經費，今年將以263萬元辦理「舊新埔鎮公所行政建築區規畫設計」，3000萬元執行「新埔朱氏家廟工程」，讓新埔鎮九宗祠完成最後一里路。

文化局長李安妤表示，新埔鎮公所舊行政區建築群包含鎮公所、鎮代會、議事堂、衛生所、民眾服務站等五棟主建築及檔案室、倉庫等附屬建物，土地面積約1345坪，可使用面積689坪，2017年全區登錄為歷史建築。

鎮公所、鎮代會2018年搬遷至新建大樓後，目前舊建築租借給新埔分局和社福單位使用，文化局考量公所舊建築群位在主要道路旁，新埔鎮歷史街區上少有完整的公共空間，去年辦理修復再利用計畫說明會。

地方上有提議成立「柿產業主題博物館」，以觀光工廠型態結合新埔水梨、柑橘等產業，或成為地方創生基地，增加婦幼托育和兒童教育空間。

李安妤表示，該局已向文化部爭取263萬元，辦理舊新埔鎮公所行政建築區規畫設計，並會與鎮長陳英樓討論這些建築群活化利用方式，待完成規畫後會向中央爭取修復經費。

在完成修復的潘氏家廟旁的朱氏家廟，2009年公告登錄為歷史建築，是二堂二橫、面寬五開間建築，院牆為紅磚構築，兩側磚牆設有花窗，屋頂為硬山頂形式，造型樸素，因屋頂瓦片老舊會漏水，已設置鋼架等措施防護。

李安妤指出，新埔鎮三街六弄九宗祠中，已修復完成8個宗祠，剩下朱氏家廟，文化部補助3000萬元將辦理修復工程，若工程順利明年就可完成最後1里路。