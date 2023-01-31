裝有放射性物質的一顆微型膠囊在澳洲西部遺失，當局發布輻射警報後，澳洲輻射防護及核能安全署今天表示，已加入為期一週的搜尋行動。

路透社報導，澳洲輻射防護及核能安全署（ARPANSA）在聲明中表示，正在與西澳州（Western Australia）政府合作尋找這顆膠囊。

礦業巨擘力拓公司（Rio Tinto Ltd）委託專業承包商在西澳州運輸途中，據信膠囊從卡車上掉落。這顆放射性膠囊是採礦業測量鐵礦石密度儀器的一部分，可能已經遺失兩週多的時間，力拓昨天為此致歉。

澳洲輻射防護及核能安全署在聲明中表示：「澳洲輻射防護及核能安全署已派出一支配備專業車載和可攜式檢測設備的任務小組，支援搜尋皮柏勒區（Pilbara）和伯斯（Perth）之間的運輸路線。他們將於1月31日展開行動。」

當局現正在努力完成一項艱鉅任務，即沿著從澳洲偏遠金伯利地區（Kimberley）的北部小鎮紐曼（Newman）到伯斯東北郊區一個儲存設施這條路線進行搜尋，這段距離長達1400公里。

西澳州消防和緊急服務單位與輻射專家率領這次搜尋行動。

澳洲輻射防護及核能安全署表示，澳洲核子科技組織（ANSTO）也派出輻射服務專家小組以及檢測和成像設備來協助搜查。

西澳州緊急單位官員今天向在澳洲最長高速公路北部大公路（Great Northern Highway）沿線行駛的駕駛人發出新通知，請他們接近搜尋人員時注意安全。