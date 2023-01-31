花蓮一名60歲陳姓婦人昨傍晚騎著機車行經壽豐鄉鄉間小路，不慎在路口與橫向貨車相撞，連人帶車噴飛跌落一旁水溝，並被半身卡進水溝小貨車壓著，動彈不得，最後在警消及附近民眾合力推動車子下終於脫困，不過被救出時已無生命跡象，經送醫救治後，於今天凌晨宣告不治。

花蓮一名60歲陳姓婦人昨傍晚騎機車在路口與貨車相撞，連人帶車噴飛跌落一旁水溝，並被半身卡進水溝小貨車壓著，動彈不得，人雖順利救出最後仍不治。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

陳婦昨傍晚5時許，騎乘機車沿壽豐鄉豐裡村無名路口東往西向行駛，27歲江姓男子則開著小貨車，沿仁愛街南往北方向行駛，不過2人行經路口時疑未減慢車速，不慎在路口發生碰撞，陳連人帶車跌入一旁水溝，車上雜物散落一地，場面相當狼藉。

由於兩車撞擊力道過大，碰撞後便發出很大一聲「碰」，附近居民與路過民眾聽到劇烈的撞擊聲響，紛紛前往查看，發現小貨車半身卡進水溝，車頭前方還卡著一台機車，婦人更被貨車壓得動彈不得，便趕緊報案求救。

花蓮一名60歲陳姓婦人昨傍晚騎機車在路口與貨車相撞，連人帶車噴飛跌落一旁水溝，並被半身卡進水溝小貨車壓著，動彈不得，最後在附近路人合力推動貨車下脫困，但送醫搶救後仍不治身亡。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

消防隊員趕赴現場發現陳婦被壓在小貨車與機車下方，不過貨車重量太重，一時之間無法將人救出，幸好附近農民利用農機車協助將小貨車往後拉移，6、7名路過民眾則是跳下水溝，齊力將小貨車往上推動，最後順利將人救出，不過陳婦當場已失去生命跡象，經救護人員實施心肺復甦術、給藥等，並緊急送往慈濟醫院急救後，今天凌晨宣告不治；江男則是身體多處擦挫傷。

經查，2人皆有合格駕照，也沒有酒駕，不過詳細事故原因，仍待警方釐清。