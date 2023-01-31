運動傷害無奇不有，除了打籃球可能撞斷牙，也可能發生別人的牙齒撞進自己頭皮的意外。大陸廣東省一位男子今年初二回家鄉打籃球，和對手發生碰撞，對手嘴巴被撞到流血，牙齒也掉2顆，男子則頭頂流血，原本不以為意，但6天後他的頭飄出腐臭味，就醫才發現頭皮卡了2顆牙齒。

據《星視頻》報導，廣東東莞一位男子初二回老家打籃球，他在搶籃板和人發生碰撞，對手的嘴巴流血並發現掉了2顆牙，而男子則是頭頂流血，他以為是被對方牙齒流出的血所沾到，便不以為意，結束後一群人還在球場找對方的2顆牙。

隨後，男子頭上出血情況越來越多，於是到村裡就醫，男子猜測當時頭部血肉模糊，醫生可能沒有仔細看，只建議每日消毒。第6天，男子聞到頭上散發腐臭味，於是再次上醫院檢查，刮了頭髮、洗掉血痂，赫然發現2顆牙齒卡在頭皮。

男子自嘲地說，「這2顆牙齒在我腦袋裡住了一周。」最後醫生取出牙碎顆粒，傷口縫了4針。

此則新聞曝光後，網友們留言踴躍，有人表示，「一顆西班牙，一顆葡萄牙，兄弟別太荒謬」、「不知道該說點什麼，覺得有點搞笑」、「是他的頭硬還是他的牙硬」、「可怕，暴力籃球的玩法」、「差點發芽了」。