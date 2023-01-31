大S和汪小菲前年底宣布離婚後，因為生活費多次隔空交戰，就連汪小菲母親張蘭也多次在直播中開罵，甚至痛批「最強狗仔」葛斯齊收了大S的錢，才會頻頻幫女方說話，這讓聲稱還握有證據的葛斯齊直接出招，先是曬出汪小菲與其他女子的親密接吻照，今天更向張蘭喊話「我還有料」，要求她不要再造謠生事。

葛斯齊日前拋出汪小菲和其他女子熱吻的照片，接著喊話張穎穎「這些照片都是妳『任期內』發生的事」，希望她不要被愛情沖昏頭，沒想到凌晨突然在臉書發文，一開頭就強調「我還有料」，接著要求對方「好好帶貨，不要亂造謠」，若真要爆料得先拿出證據，倘若爆料內容和查證結果有落差，就會將過往不堪入目，外界都想知道的真相攤在陽光下，讓所有人評論對錯，雖沒有指明對象，但推測是在向張蘭喊話。

葛斯齊強調以上言論沒有恐嚇威脅的意思，只希望做人要為言行負責，接著強調「妳直播掉粉，我不會比較開心，我不像妳把別人的痛苦建立在自己的快樂上，只要沒有造謠抹黑，無論是誰發言，我都會選擇安靜」，接著表示還有料未爆，主要在於曝光時機是一門學問，隨後向張蘭喊話：「希望妳/你不要再給我機會，過去向你們家公子說過的沒有一句是戲言，要彼此遵守承諾，請拿出尊重及誠意來」。

葛斯齊坦言17年狗仔生涯裡，在硬碟裡藏了許多不為人知的秘密，接著強調「只要世界沒有喚醒它的聲音，我會將料暫時塵封在我的硬碟裡」，看來若是哪天公諸於世，勢必會對演藝圈投下核彈級的震撼彈。