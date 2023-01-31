行政院長陳建仁於今(31)日正式走馬上任，但他已「借調」方式暫離中研院特聘研究員的高薪職務，抨擊聲浪持續不斷。前高雄市副市長葉匡時質疑，不明白陳對我國學術貢獻何在，及特聘研究員又是如何具有作為終身職的價值？中研院副院長黃進興回應，創設這項人事制度，在於讓研究人員待遇接近國際水平，而陳不僅是中研院院士，也是美國國家科學院院士，「攻擊陳建仁，我覺得不公平！」

葉匡時近日在臉書發文表示，為禮遇尊重學術人才，中研院特聘研究員分為8個等級，每月薪資從新台幣13萬到49萬元不等，且沒有退休年齡的限制，「問題是，為何只有中研院有這樣的規定，國立大學卻沒法有類似的規定？」

葉匡時直言，就陳建仁在中研院的特聘研究員職務上，有著諸多疑慮，「他是每年都要經院務會議重新評鑑是否續聘？或終身免評鑑而永久聘任？他成為最高等級的特聘研究員之後，究竟對我國學術貢獻為何？不知道中研院能否對外做個相關規範的具體說明。」

同時葉匡時也說，中研院去年1年預算約130億左右，但其研究員沒有教學責任，經費更超過交通大學、清華大學兩校合併共約100億的預算，認為如此分配經費並不合理。

台北國際書展於今日開展，黃進興在結束中研院展攤開幕茶會後接受媒體聯訪時說明，陳建仁不僅是中研院院士，更是美國國家科學院院士，他在生物醫學方面的論文發表上，排名都是第1名，「學術成就沒有問題，這都不是隨便可以操作」。

至於陳建仁「借調」一事，近來不斷受輿論抨擊，黃進興為陳建仁喊冤，直言無論藍綠主政，都有不少優秀人才從中研院借調到政府服務，在結束公部門工作任務後，再回歸中研院，陳建仁的運作也與過去情況相當，「都是有法規可循，不可能有例外。」

黃進興並將陳建仁比擬諸葛亮，「六出祁山，有需要你就來，又有使命感，還是虔誠的天主教徒」，外界攻擊不斷，主要出自於藍綠激化，還有對特聘制度的不瞭解，「批評是不公平的」。

而在中研院年度預算比清大、交大兩校合併並計算還多，黃進興提到，中研院身為全國最高學術研究機構，身負多項重要任務，主要是扮演領頭羊的角色，帶領國內學術界，從事前端與跨領域基礎研究，提升全國大學基礎科學研究，並訓練國內研究師生。

黃進興也簡單回顧特聘研究員的制度，主要是我國對科研人員的待遇低於國際水平，難以在全球延攬優秀研究人員，因此前中研院長李遠哲回國後，便創設這項制度，稍微將本土與國際科研人員待遇薪資差距縮小，隨後大學便跟進，紛紛設立特聘教授、講座教授等制度，待遇不輸中研院。