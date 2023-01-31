兩大國民ETF 0050、0056全年共增加1,326億元，並同步帶動0050 ETF連結基金、0056 ETF連結基金，全年規模也大增30％。同時2022年國內ETF連結基金異軍突起，不但規模逆勢成長3成，更是32種基金類型成長率第三名，顯示愈來愈多人注意到ETF連結基金優勢。

至於債券基金受到升息衝擊，2022年規模也全面下滑，境內基金中的跨國投資債券ETF、跨國投資一般債券基金規模分別年減7.2％、12.4％，非投資等級債基金更大幅萎縮24.1％。另境外非投資等級債基金國人持有規模2022年也下降1,709億元，年減22.1％。

不過隨著美國積極升息，基準利率逼近5％之後，美國公債、投資等級債券投資機會浮現，元大投信統計，從2022年10月起，債券ETF投資人數增加首度擠入ETF單月受益人數增加前十名單，其中美國公債-元大美債20年（00679B）更是連三個月入榜，持續坐擁國內債券ETF人氣王，債息普遍較美公債更高的投資級債ETF買氣也快速上升中，預期投資級債券的投資風潮預期將延續到今年。

展望2023年，美國通膨數據已連續六個月下降，美國升息腳步有機會放緩，升息終點將至的預期激勵市場情緒好轉。元大投信表示，台股殖利率近期來到5％水準，是5年來極具吸引力進場時機，0050一向是台股搶反彈第一選擇，小資族可以多利用零股交易定期定額小額就能當0050持有人。