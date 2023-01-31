高市環保局長張瑞琿率隊巡查後勁溪。（柯宗緯翻攝）

高市環保局長張瑞琿率隊率隊巡查右昌排水。（柯宗緯翻攝）

高雄市後勁溪水質長年為人詬病，高市環保局勤查業者祭重罰，放流水氨氮總量管制及推動河川水環境巡守等措施，使得汙染指標（RPI）從2017年的6.1降至2022年的5.5，改善率9.8％，由嚴重汙染改善至中度汙染，顯示河川水質逐年改善有成。

環保局針對後勁溪流域共列管22家金屬表面處理業、電鍍業及化工業，因製程屬性會使用氯化銨等含氮原物料，釀成後勁溪流域水質受到嚴重衝擊，為改善河川水質提升民眾生活品質，於2017年公告「後勁溪流域廢（汙）水氨氮排放總量管制」，強化源頭管制禁用氯化銨及訂定放流水氨氮標準。

另外，2022年9月再次修正公告管制，要求放流水排放量大於1000 CMD（立方公尺／天）之事業，須設置放流水自動監測系統，以隨時掌握放流水水質。環保局分析，最近6年後勁溪氨氮平均濃度，由2017年6.0 mg／L降至2022年5.1 mg／L，改善率達15.0％。

環保局指出，隨著後勁溪水質逐年改善，除源頭減汙加強查察上游工廠放流水質，針對下游河段，將與周邊社區、學校、企業公私協力合作，以後勁溪水環境為主軸，結合周邊人文歷史景觀，透過舉辦水質競賽、歷史巡禮、工作坊等活動，將成果編撰成冊，作為推動水環境教育的教材。

環保局長張瑞琿強調，工廠應妥善操作廢水處理設施，一經查獲非法排放行為，將告發及處分，也將滾動式分析檢討氨氮總量管制策略，持續改善後勁溪水質，透過公私協力合作，營造更優質的後勁溪水環境。