北市建國南路路口有名阿嬤準備過馬路，一輛「警用重機」竟直接從阿嬤面前穿過，兩者距離不到1公尺，網友痛批「連波麗士大人都可無視行人存在」。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

台灣「行人地獄」事件層出不窮，連警察也犯？網路上一段影片瘋傳，北市建國南路某處路口日前有名阿嬤準備過馬路，一輛「警用重機」竟直接從阿嬤面前穿過，兩者距離不到1公尺，網友痛批「連波麗士大人都可無視行人存在」；大安分局對此回應，當時婦人是站在緣石上，未進入穿越道，該員警因此未違規。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享影片，當時在路口有名阿嬤正準備走斑馬線到對向，竟有一輛「警用摩拖車」完全不等阿嬤先通過，逕自從阿嬤面面前穿過並右轉；地點位在北市大安區建國南路一段332號巷口，原PO怒嗆「台灣地獄般的人行道無誤，連波麗士大人都可無視行人存在」。

網友紛紛劉痛批「後打去派出所想檢舉，他說要自己的舉證畫面，試問哪一個行人會隨時都在錄影」、「警察大人會說，我當下在值勤，所以沒差」、「不像緊急值勤.....，難以理解，6、7秒的事有人換來讚美，有人卻換來唾棄，站在那裏的是阿婆不是阿飄好嗎...看得到吧」、「他會跟你說行人還沒到斑馬線，不算未禮讓」。

對此大安分局回應，經檢視該影像，該婦女站立於人行道緣石上，未進入行人穿越道，因此警員駕車行為未構成《道路交通管理處罰條例》第44條第2項舉發要件，強調會加強教育警員；先前新北市海山分局竟有一輛警車過馬路時未禮讓2名孩童，該警員懲處申誡1次，並依法開罰1200元以上3600元以下罰鍰。