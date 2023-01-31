澳洲統計局(ABS)周二公布的數據顯示，在連續11個月上升之後，12月的零售銷售為月減3.9%。此似乎也暗示著。升息已經有收到效果。

12月的數據也為自2020年8月以來的最大跌幅；當時澳洲面臨新冠疫情社交封鎖帶來的銷售衝擊。

此一結果表現也劣於預測的減少0.3%。另外在黑色星期五的銷售推動下，11月的數據也從增加1.4%向上修正到增加1.7%。

澳洲統計局的零售統計主管Ben Dorber說，大幅的下滑顯示，民眾正在承受生活成本的壓力。零售企業也回報指出，許多消費者為了應付此一壓力，紛紛在11月利用黑色星期五的促銷折扣，提前增加了聖誕購物。

包括百貨公司、家戶商品零售和時尚零售等非必需商品的銷售下跌最多。百貨公司的銷售為大幅月減14.3%。 12月的大跌，一口氣抹去了前兩個月的上漲，加上上升的通膨，顯示實際的銷售跌幅更大。而零售銷售也佔據經濟產出的很大部分。

澳新銀行(ANZ)分析師預計，由於利率上升，以及強勁通膨導致實際工資在近期下降，2023年全年的消費成長將放緩。

澳洲上季的通膨率已經升到年增7.8%近32年新高水準，一項被密切關察的核心通膨數據也加速到6.9%，高於澳洲央行預測的6.5%。