2022年台灣車市買氣依舊保持強勁，惟受限於車用晶片短缺導致的缺車影響並未獲得明顯改善，市場持續呈現供不應求的狀況，全年總市場最終登錄台數為43萬台，去年比96%。而2022年和泰汽車三品牌合計登錄15萬台，順利蟬聯台灣車市21年銷售冠軍，持續稱霸車市龍頭。其中TOYOTA登錄超越12.4萬台，市占率28.7%，不僅勇奪國產車、進口車雙料冠軍外，COROLLA CROSS、RAV4、ALTIS、YARIS等四款車也榮登全年前十大乘用車款之列。而Lexus RX、NX、UX 分別在豪華中大型、中型及中小型SUV級距中獲得銷售冠軍，ES則在豪華中大型房車級距中榮獲銷售冠軍，表現亮眼。在商用車市場，TOYOTA及HINO商用車亦受到消費者肯定，和泰商用車3.49噸(含)以上市場登錄7491台，市占率32.4%，贏得商用車總市場銷售冠軍二連霸；TOYOTA HIACE及GRANVIA車系登錄1138台，銷售再創新高。

展望2023年，雖國內整體經濟有成長減緩的疑慮，但全球車用晶片短缺有望緩解，加上各國疫情管制鬆綁、民間消費回升，和泰汽車預估2023年汽車市場規模為45萬台。

今年和泰汽車旗下品牌也將推出多款新車，包含TOYOTA導入全新跨界旗艦跑旅CROWN、大改款ALPHARD內外觀全面升級；Lexus首款基於純電平台打造商品RZ450e、雙動力編成大改款LM都將問世；商用車引進日野完成車、COASTER及GRANVIA特裝車、新能源巴士；2023年將挑戰三品牌年度販賣目標16.3萬台。

面對數位化浪潮持續發酵，和泰集團從顧客的需求出發，以Mobility as a Service(MaaS)為願景，致力於服務每一位有「移動需求」的顧客，擴大數位轉型，結合和泰Pay、Points、聯名卡等數位新服務，打造「和泰集團MaaS生態圈」。預計2023年，共享服務iRent會員數將達到180萬，汽機車總數將突破1萬3千輛；yoxi計程車隊會員數將達到100萬，車隊司機將可突破8000名，擴大全台服務； HOTAI購商城將持續優化選品及網站功能，豐富會員購物體驗，達成營業目標3億元；更計劃上線和泰集團「全旅運規劃平台」，完備移動服務事業。

企業永續發展方面，和泰車結合本業資源積極投入ESG(環境Environment、社會Social、治理Governance)，整合發展「人、車、環境」三大公益範疇，更以「與美好台灣同行」作為公益主軸，關注本土在地需求。在全球快速變動及汽車業重大變革下，和泰車始終以顧客需要為優先，抱持著「think Amazing」的宗旨，將「Do Amazing」精神融入營運策略中，不斷進步、創新，帶給消費者最優質的移動產品與服務，創造移動永續新時代。