近期氣候多變，聯新國際醫院感染科主任林芸合呼籲，50歲以上、免疫功能不全或低下者、抵抗力較弱、過勞、壓力大等族群，甚而是得過新冠肺炎者，都是罹患帶狀皰疹的高危險群，最好的預防方式就是施打疫苗。

林芸合說，帶狀皰疹是身體發出的警訊，也就是俗稱的「皮蛇」，是幼時得到的水痘病毒，在生病恢復健康後躲在身體的背根神經節中，等到身體狀況不好、免疫力下降時再度活化，這也就是為什麼年長及免疫力不佳者好發帶狀皰疹的原因，不可不慎，也有國外研究指出確診新冠肺炎者會增加帶狀皰疹的機會。

她表示，急性帶狀皰疹的症狀，表現為沿著皮節分布的單側、疼痛、水泡性皮疹，通常併發帶狀皰疹神經痛、眼部帶狀皰疹，甚至有心血管與腦血管事件、皮膚疤痕、顱神經受累等情況，以前的人說如果皮蛇長一圈會死亡，這是因為病人免疫力太差，造成全身性的感染所致，如帶狀皰疹長在臉部影響視力與聽力，可能導致腦膜炎或是顏面神經麻痺等後遺症。預防方式除了建立良好的飲食習慣與生活作息外，就是施打疫苗。

目前國內現有2種疫苗，較早的Zostavax為活性減毒疫苗，年紀越大產生的免疫反應較差（但仍對患病的疼痛有幫助），也不適合免疫力缺失的族群；新一代的Shingrix為非活性基因重組疫苗，利用專門的抗原跟佐劑，可產生相當高的抗體跟預防效果，對50歲以上和免疫力低下族群都能產生很好的保護力，施打10年後效力仍可以接近9成，建議高風險族群施打疫苗，提升自我防護力。