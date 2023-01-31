大陸海關總署自2021年9月中起暫停台灣產鳳梨釋迦輸入，現在正值鳳梨釋迦產季，農委會公布今年度的鳳梨釋迦外銷獎勵補助標準，空運每公斤高達105元。農民表示，無法出口大陸的量國內行口也消化不了，導致今年鳳梨釋迦價格慘跌，外銷獎勵對出口商誘因不足，供貨農民也吃不到獎勵。

每年12月至隔年4月為鳳梨釋迦的產季，根據產地的數字顯示，鳳梨釋迦過年前A果每台斤產地收購價約25元，接近過年時掉到22元，過年後僅剩約18元，和正常時候每斤50-60元的價格相比慘淡無比。

台東縣卑南鄉果樹產銷班第40班班員蘇家賢指出，價格低迷的原因在於沒有出口到大陸，國內的行口也消化不了，農委會的外銷補助是給貿易商而不是補助農民，如果出口商外銷也賠錢，貿易商不收果農民就沒有辦法交貨，量一多價格勢必狂跌，這部分大家早有心準備。

台東太麻里王姓農民說，除了出口銷不動，天冷也讓釋迦的裂果增加，台北拍賣市場行口每公斤收購價也才10幾元，注定是要虧錢的，電商平台今年也直接和認識的農民買貨，很多農民都愛莫能助。

另有釋迦農指出，價格大跌下產區的產量卻沒有減少太多，因為改作需要一段時間，農委會雖然有補助怪手挖樹，但挖完樹後還要整地，基於成本考量大部分果農還是繼續種，除非農民承租很多甲的地才可能會放掉一些。

不願具名出口商表示，今年度的外銷獎勵中，歐美地區國家空運每公斤105元，但歐美到底誰會吃釋迦？台灣的棗子主要也是出口大陸，但現在已經成功輸出到韓國，這才是真正應該給補助的農產，農委會的問題在於不被大陸禁止就不積極拓銷海外市場，被禁止了就灑錢補助，而真正該補助的品項有時連一毛錢都沒有，農委會祭出大筆獎勵只是好像有在做事而已。