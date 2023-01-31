宜蘭縣公正國小校園融入環遊世界元素，廁所設計具亞洲、歐洲、非洲等意象。（宜蘭縣政府教育處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣岳明國中小廁所強調校園與周圍環境共構，引入自然光線、打造光與影流動之美，彷彿置身美麗畫作中。（宜蘭縣政府教育處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣國華國中廁所翻新設計融入學校課程特色，天花板彩繪八大行星，有如上了一堂天文課。（宜蘭縣政府教育處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

為打造幸福的校園美學心空間，宜蘭縣政府自2019年起迄今，向中央爭取9970萬元補助經費，改善縣內37所學校，共65棟的老舊廁所，賦予新生命，提供宜蘭學童優質校園空間。縣府教育處表示，陸續盤整縣內使用逾20年以上的校園老舊廁所，期盼未來4年內能再爭取20餘校改善工程，成為新亮點。

縣府積極改善縣內學校老舊廁所不佳的環境，陸續協助學校進行改建，校園空間規畫需注入空間美學概念，同時兼顧實用性、教育性、藝術性，提升學生美感素養；今年度已向中央提送18校老舊廁所改建計畫，未來4年希望再爭取20餘校，目標為超過40校的改善工程。

各校設計別出心裁，像公正國小校園融入環遊世界元素，廁所設計具亞洲、歐洲、非洲等意象，電梯大樓模擬飛機登機口；另，國華國中廁所翻新設計融入學校課程特色，天花板彩繪八大行星，有如上了一堂天文課；金岳國小則強調泰雅圖騰色塊與線條，加入泰雅織布、藤編及石臼等元素。

教育處長簡信斌表示，生活美感來自生活中的探索、體驗，讓美感從學校走入家庭，再走入社會，藉此培養學生的美感，並透過藝術課程與活動發揮創意，依造每個學校的特色改善環境，提升學生對美的素養；進而串聯縣內100所國中小學，讓宜蘭變身為一座大型博物館。

縣長林姿妙強調，什麼錢不能刪，教育的錢不能刪，遂縣府逐年協助學校改善老舊廁所而獲得良好成效，將持續爭取經費挹注，讓「生命中的小事，生活中的大事」變得不一樣，期盼大幅提升蘭陽學子學習品質，共同拚出宜蘭好教育、好生活。