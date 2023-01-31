歡慶屏菸一周年，南台灣最大嘻哈音樂祭 「大武門」連續嗨唱兩天。(屏縣府提供)

為歡慶屏菸開館一周年，以屏東大武山為名、由屏東縣政府全新打造的潮流音樂品牌「大武門」音樂祭，將在2月25日、26日於屏菸1936文化基地嘻哈登場，首波卡司邀請熊仔、羅百吉、Multiverse、寬仔KayC等，在228連假輪番上陣，可望引爆屏東潮流文化。

屏菸1936文化基地是屏東文化聚集地，2022年2月開幕以來迅速成為台灣南部極具指標性的藝文場域；為歡慶屏菸滿周年，特別打造「大武門」音樂祭，以嘻哈音樂、潮流文化為主軸，打造最潮地標，展現屏東文化新勢力。

屏東縣政府文化處表示，一連兩天活動將集結12組嘻哈最大咖嗨唱，首波演出名單有2022年以金曲獎、金音獎雙料獲獎的饒舌創作歌手熊仔，近年活躍於各大音樂祭的電音教父羅百吉DJ Jerry、饒舌新秀寬仔KayC，以及近來關注度迅速攀升的饒舌團體Multiverse等超強卡司，絕對精彩可期。

「大武門」音樂祭首次舉辦除了音樂舞台規劃，也與深耕街舞文化圈多年的Koospark 酷斯帕舞蹈工作室合作，共同舉辦廣受熱烈迴響的「Free For Fun」街舞比賽，因其隨機組隊、臨場發揮的比賽特性，廣受街舞文化圈喜愛，更能展現個人特色以及舞蹈技巧。

「大武門」音樂祭「Free For Fun」街舞比賽即日起開放報名，截至2月24日為止，分為學生組及公開組，共同爭奪首屆街舞冠軍頭銜。