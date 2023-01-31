春節連續10天假期已畫上句點，吃湯圓、賞花燈的元宵節接續登場，花蓮縣文化局今年特請紙雕家設計專屬兔年的小提燈「心花兔FUN」，兔子的萌萌大眼十分吸睛，幸福粉色調的身體更令人感到療癒，民眾即起至元宵節前，到指定館舍完成相關任務便可獲得1個小提燈，不過數量有限，要拿要快！

文化局自2021年起，陸續請紙雕家洪新富為牛、虎年特別設計小提燈，免費贈送給民眾，由於提燈造型小巧可愛，還可作為桌上擺飾品，每年很快就被索取完畢。

花蓮縣文化局今年特請紙雕家設計專屬兔年的環保紙提燈「心花兔FUN」，民眾即起至下月4日止，只要到指定館舍按讚打卡並拍照上傳即可索取，數量有限，每人限領1個。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

文化局長吳勁毅表示，文化局今年再度邀請洪新富替兔年設計提燈，主題為「心花兔FUN」，主色調以花蓮縣花「蓮花」的幸福粉色調延伸，象徵出污泥而不染、綻放生命力、輕盈活潑、親和友善、充滿活力；兔子胸口則圍繞美麗鮮花，代表從花蓮開始，綻放出各式獨特花朵，象徵充滿生機及想像力的未來。

吳勁毅接著說，小提燈選用的紙材是可在環境中自然分解，且燃燒時不會產生戴奧辛，LED燈具組裝則由庇護工場負責。可愛兔兔造型的提燈，全身上下都可動，且會隨著提燈人的腳步，一蹬一蹬的前進，彷彿興奮得跟著主人出遊，且沒有提動時，還能直挺挺站在桌上，對著往來的友人，做出萌萌迎賓的動作與表情。此款小提燈為扶風文化事業有限公司生產，全台唯一，值得珍藏。

文化局除將部分兔年小提燈送給黎明教養院、畢士大教養院、禪光育幼院及門諾壽豐護理之家等處，另提供縣府中、南服務中心、新城鄉、吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、萬榮鄉、光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉及卓溪鄉等10鄉鎮公所一定數量，將直接贈予民眾或辦理元宵節活動時發送，索取方式可洽上述服務中心及各鄉鎮公所。

民眾如欲自行索取兔年小提燈，即起可至鐵道文化園區一館、文化局圖書館及石雕博物館打卡拍照並上傳到粉絲專頁且按讚，便能獲得，或直接到縣府服務台領取，不過每日提供數量有限，每人限領1個，送完為止。