知名命理老師詹惟中經常在各大節目上分享算命經驗，他日前到節目上分享，之前無償幫一位富二代看風水，對方卻請他到「環境需要調整」的某夜市中吃鐵板燒讓他感到有些落差，沒想到小S聽到後直接吐槽他「別看不起人」，讓他嚇得急忙道歉表示不是那個意思。

詹惟中日前到節目《小姐不熙娣》中擔任嘉賓，節目中挑選了來賓過往曾「一秒惹怒」他人的金句，其中詹惟中曾說「這食物能吃嗎？」隨後他還原當時的事件表示，當時他無償替一位富二代看風水算命，事後對方說要請他吃好吃的鐵板燒，讓詹惟中心裡相當期待。

沒想到對方竟是帶他去吃夜市鐵板燒，但由於平時詹惟中時常會到夜市吃飯，所以起初並沒有感到不悅，不過當詹惟中到該夜市時發現「掌廚的指甲都髒髒的，然後還邊煮邊咬手指擤鼻涕」甚至連碗盤也沒清洗乾淨，讓他不禁直言「你是富二代耶，怎麼帶我吃這個東西」。

此話一出，在旁的主持人小S忍不住吐槽「老師我真的覺得說，人雖然到一定地位，你也不要瞧不起，很多人都是在辛苦中求生存的，我真的覺得你不要這樣看不起人」然而詹惟中急忙解釋，不是夜市鐵板燒的問題，也絕對沒有看不起夜市，而是這名富二代給他落差太大，最後更連忙下跪像夜市的朋友們道歉「我不是這意思」也表示自己很愛夜市。