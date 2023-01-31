勇士31日在客場打敗雷霆，主將柯瑞（Stephen Curry）38分8籃板12助攻，飆進8顆三分球，克雷湯普生（Klay Thompson）28分7籃板，投進6顆三分球。雷霆末節剩餘3分多鐘時追到兩分差距，但被普爾（Jordan Poole）快攻時的一記三分球澆熄了反撲氣焰，終場勇士128比120擒下雷霆。

對於勇士而言這是難得的客場勝利， 在此之前勇士本季客場戰績僅有6勝18敗，全聯盟只有火箭與黃蜂比他們差，火箭是西區爐主，黃蜂是東區倒數第2，可見勇士的客場表現有多麼爛。總教練科爾（Steve Kerr）去年就發現了這個問題，他表示：「在主場打得好是當然的，但我們得尋找方法來改善客場比賽。」

科爾指出在客場的防守比較吃力，如果不能頻繁擋下對手攻勢，只是單純互飆得分，將無法壓下對方主場觀眾的氣勢。此外一個顯而易見的就是主力球星幾乎都在客場輪休，戰力不齊自然客場戰績就不好看。

此戰是勇士客場3連戰的首戰，獲勝之後總教練科爾說：「這是我們客場之旅的一場關鍵勝利，旗開得勝讓我們在明天可以獲得一點喘息，準備下一場對灰狼的比賽。我們需要這一勝，球員們做得很好，我們得貪心一點再贏得下一場比賽。」雷霆亞力山德（Shai Gilgeous-Alexander）砍了全隊最高31分，吉迪（Josh Giddey）21分，勇士普爾15分。