美國空軍一位上將的一份有爭議的備忘錄預測2025年將與中國開戰，但是五角大樓隨後表示，這些評論不代表國防部對中國的看法。美國之音報導。這可能反映出美國文職和軍方領導人對這兩個世界經濟大國之間關係的看法日益脫節。

米尼漢是美國空軍空中機動司令部(Air Mobility Command)司令，他並沒有提供任何證據來證明他對美中戰爭的預測，只是大概地斷言美國和台灣即將舉行的2024總統大選將為北京嘗試統一創造機會。

這位上將的備忘錄命令他麾下的部隊加強訓練，準備好「威懾並在需要時打敗中國」。除了關於空中機動司令部後勤準備的廣泛指示外，米尼漢還補充了幾個具體命令，包括「所有具有武器資格的空中機動司令部人員將向7米外目標發射一彈夾的子彈，並充分理解毫不猶豫的殺傷力是最重要的。瞄準頭部。」

米尼漢是一名前C-130運輸機飛行員，曾在美軍內擔任過其他高級職務，包括2019年9月至2021年8月擔任美國印太司令部副司令，他對中國軍隊有著深刻的瞭解。

文職和軍方的分歧

報導稱，米尼漢的言論似乎與包括國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)在內的拜登當局高級官員的聲明相矛盾。本月早些時候，奧斯汀告訴記者，美國已經注意到中國對台灣的侵略行為越來越多，但他淡化了近期會發生襲擊的可能性。

奧斯汀說：「我們相信他們努力想建立新常態，但這是否意味著入侵迫在眉睫，我對此嚴重表示懷疑。」

美國之音引述五角大樓新聞秘書、空軍准將帕特里克·賴德(Patrick Ryder)的一份聲明說：「《國防戰略》明確指出，中國是美國國防部的『步調挑戰』(pacing challenge)，我們的重點仍然是與盟國和夥伴合作，維持和平、自由和開放的印太地區。」

當被具體問及米尼漢的備忘錄時，五角大樓轉發了一份聲明，該聲明出自一位不願透露姓名的國防部官員，稱「這些評論不代表國防部對中國的看法。」

來自高層的其他警告

然而，米尼漢並不是近幾個月來第一個就美中即將產生衝突發出警告的高級官員。10月，美國海軍作戰部長邁克·吉爾迪(Mike Gilday)上將建議，美國軍隊最早需要在今年為與中國發生潛在衝突做好準備。

吉爾迪說：「我不能排除這種可能性。我這麼說絕不是想危言聳聽，只是我們不能希望它就這麼消失。」

在2021年的任命聽證會上，美國印太司令部司令、海軍軍上將約翰·阿奎利諾(John Aquilino)被問及中國可能入侵台灣的問題。他回答說：「我認為這個問題比大多數人想象的離我們更近。」

去年12月，他表示，那些對去年俄羅斯入侵烏克蘭感到驚訝的人應該考慮中國對台灣發動類似襲擊的可能性。他在里根國防論壇(Reagan National Defense Forum)上表示：「這可能發生在太平洋地區。我們不應該對它可能發生而感到驚訝。」

「十分不明智」

美國之音引述布魯金斯學會外交政策研究主任邁克爾·奧漢隆(Michael O'Hanlon)評論，他認為米尼漢備忘錄是一個嚴重的錯誤，國防部應該更嚴厲地譴責這一錯誤。

奧漢隆表示，「我認為，它以一種非常不明智的方式將威懾的重要性與戰爭的可能性混為一談，並且可能是危險的，因為它可能創造出自我實現的預言。它與美國政府的政策——並未將中國視為迫在眉睫的敵人——不一致。」

奧漢隆表示，美國政府的政策稱中國為「步調挑戰」或「我們最重要的戰略競爭對手」，「這些措辭經過精心挑選，旨在說明我們需要考慮與中國開戰的可能性，並且著眼於威懾它。但我們不需要考慮它的迫在眉睫。」

奧漢隆擔心米尼漢對中國的態度在美國越來越盛行，這可能會導致未來一些小的危機如果不能被控制的話，則可能會成為更廣泛衝突的導火索。

奧漢隆說：「我擔心他只是一種越來越盛行的態度的直率版本。我在美國的許多戰略界都看到了這一點。對中國有適當的警惕，這都是好事，但我們必須避免妖魔化他們。我們必須避免認為第一次危機只是不可避免的鬥爭的開始，而我們應該在仍處於主導地位的情況下應對危機。 我覺得這種態度現在有點太盛行了。」

沒有證據顯示有迫在眉睫的威脅

報導還引述蘭德公司國際防務資深研究員蒂莫西·R·希思(Timothy R. Heath)分析稱，「沒有證據支持中國正在認真考慮在未來幾年內攻擊台灣的說法。沒有證據。」

然而，希思認為，美國高級軍官看待中國的方式與美國政府的態度存在重大分歧，「高層政治領導人的評估與高層軍事領導人的聲明之間存在令人驚訝的脫節，後者表達了更多對襲擊即將到來或迫在眉睫的擔憂和恐懼。」

希思表示，多種因素似乎共同導致了這種脫節。他說，政治領導人傾向於將中國視為戰略威脅，同時也將其視為貿易夥伴和應對氣候變化的潛在合作者。他們看到這個國家陷入了重大的經濟和人口危機，而這兩者對於北京來說都比統一台灣更重要。

希思表示，軍方領導人傾向於更密切地關注一個無可爭議的事實，即近年來中國人民解放軍變得更加老練和危險。他們也有更迫切的擔憂，「這裡有一個政治角度，國會正在考慮削減國防預算。這些將軍們——我不想這麼說——他們有動機提醒領導人注意潛在的重大安全威脅，而這需要強有力的國防。」

中國外交部的評論

中國外交部發言人毛寧在周一(1月30日)的新聞發佈會被要求回應這位上將的評論。她說：「台灣是中國的一部分。解決台灣問題是中國人自己的事。台海局勢新一輪緊張的根源是台灣當局一再『倚美謀獨』，而美方一些人有意搞『以台制華』。」

她補充說：「我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，切實將美國領導人不支持台獨的承諾落到實處，停止插手台灣問題，停止美台軍事聯繫，停止製造新的台海局勢緊張因素。」