某科技公司董座在2021年帶著女下屬與客戶餐敘，席間鍾男疑因酒醉，講話不清楚，加上現場杯觥交錯，人聲吵雜，女下屬怕聽漏了老闆指示，將臉湊上前傾聽，未料竟遭董座伸出舌頭強吻，女下屬驚嚇不已，事後質問老闆並離職後提告，法官審理後認定，因董座已與女方和解並道歉，頗有悔悟，輕判6月有期徒刑，可易科罰金18萬，並予緩刑2年。可上訴。

據指出，該位董座去年帶女主管及另名女職員與客戶在北市松山區的鋼琴酒吧餐敘，被害女主管指控，當時鍾男酒過三巡，口齒不清，她靠近要聽鍾男說話，但鍾卻突伸舌頭強吻她，女主管驚嚇不已，將臉撇開，並唸佛號「阿彌陀佛」。

檢方調查時，董座辯稱他當時喝醉了，但絕對沒有對女主管做出逾矩舉動，至於現場餐敘的人則稱沒有看到強吻過程。

但檢方依據醫院診斷報告，指被害女主管事後出現創傷後壓力症候群，加上她在公司為高階主管，卻因此事已離職，沒有誣陷鍾男的理由。

台北地院審理後，認定董座犯後坦承犯行，不尊重被害人的身體自主權，造成其心理受創，且在審理過程中向女方道歉並達成和解，並支付賠償金完畢，判6月徒刑可易科罰金，同時宣告緩刑2年。全案仍可上訴。

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