美國飛機製造商波音公司（Boeing）完成最後一批商業交機後，就準備正式告別大型噴射飛機「波音747」。這款飛機載客量龐大，也曾服務多位美國總統。

法新社報導，數以千計現任和卸任員工今天下午將聚集在波音公司的華盛頓州艾弗雷特（Everett）工廠，同時舉行向亞特拉斯航空（Atlas Air）交付波音747-8貨機的交機儀式和歡送會。

預料現有機隊將可再執勤數十年，但在747機型逾半世紀之前首飛後，隨著波音公司終止生產這款飛機，民航史也將翻過一章。

AIR諮詢公司的航空暨國防分析主任梅魯左（Michel Merluzeau）說，這款飛機的尺寸、續航力和效率「讓中產階級即使在1970年代能源危機時期，也得以用可負擔的價格前往歐美以外的地方旅行」，形同「打開了世界」。

波音總共製造了1574架747系列飛機，但隨著時間過去，逐漸被更有效率、更省油的新機取代。美國的商業航空公司自2017年之後就不再飛747機型。

747發源於1960年代，當時航空業蒸蒸日上，機場也愈來愈繁忙。波音在泛美航空（Pan American Airways）要求下展開了一項計畫，要製造載客量更大的客機。

工程師起初構思一架雙機身飛機，但因擔心不易疏散乘客而放棄了這個想法。

波音企業史學者龍巴迪（Michael Lombardi）說，與其把機身做得更高，工程師把747做得更寬，成了第一架雙走道設計的飛機。他近日告訴記者：「這款飛機將永遠被視為空中皇后。」

747配有4具發動機，從一開始就被設計成客貨兩用。但為了做到這一點，必須調整其他地方，例如把駕駛艙的位置放在高於機鼻之處，形成747標誌性的隆起機頭。

在歐洲製造的「空中巴士380」（Airbus 380）於2000年代出現之前，747一直是最大型客機。

梅魯左說，在1980年代和1990年代，747「真的是業界主要勞動力」，在紐約、巴黎、倫敦等諸多地點之間執行了數不清的飛行。

但一代又一代的長程噴射機不斷出現，例如波音787夢幻客機（Dreamliner）和空中巴士350都比747更省油，這些飛機替洲際旅行帶來了變革，讓更多地點之間的直接往來得以實現，也降低了一些樞紐城市的主導地位。

波音公司曾不只一次改造過747機型，但梅魯左說，「比起其他選擇，能做的總是有限」。

747系列的最後一款機型是於2005年推出的747-8，波音共售出48架客機和107架貨機。

波音於2020年宣布將停止生產747飛機，但現有機隊還可服役數十年，尤其是貨機。

梅魯左說，747貨機的載重能力達130公噸，「在運輸大型產業機具方面的功能確實獨一無二，例如海上輪船的發動機和更巨大的油田設備」。

此外，747從1990年代以來就是美國總統座機，在可預見的未來，預料也會繼續為白宮效力，現有兩架「空軍一號」（Air Force One）正在改裝，以汰換目前服役的飛機。