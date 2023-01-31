大陸男星胡歌過去演出《仙劍奇俠傳》、《射鵰英雄傳》、《琅琊榜》等古裝劇爆紅，更獲封「古裝男神」的美名，而近期鮮少出現在螢光幕前的他，雖屢傳已結婚生子，甚至傳出對象是小他6歲的大陸知名女星王曉晨，但隨後就遭女方否認，而胡歌則是不曾出面回應，讓外界對於他的感情世界相當好奇。沒想到對於私生活一向低調的他，今日卻突然在社群媒體上證實自己已結婚、生子，妻子的「真實身分」也正式曝光。

胡歌今日稍早突然在微博上開心發文表示「我當爸爸啦！母女平安向大家報喜，入行整二十年，感謝大家陪伴我一起成長，此刻我將和你們共同邁向人生的下一個階段，希望大家能夠給予我更多的支援和理解，過去的一年諸多不易，老婆不是公眾人物， 為了讓孩子順利誕生，喜訊隱而未宣望大家多多包涵。新年送上一份驚喜，祝大家兔年平安健康、萬事如意。」直接證實自己已婚、生子的消息，並公開妻子是圈外人的身分，直接破除網路上不實的謠言。

而消息一出後也立即登上微博熱搜並吸引大批網友留言表示「我X」、「臥槽！恭喜我胡找到幸福喜得千金，接下來快快進組吧！古裝諜戰懸疑都來吧！一年十部劇不能少，多賺點奶粉錢，永遠愛胡歌」、「恭喜老胡啊！！！！還好沒當上吳磊伴郎」、「完了…以後不能和我媽說胡歌都不急我急什麽，哈！要幸福哦！」引來35萬人留言按讚。