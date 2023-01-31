一名從事人力派遣工作的男子，竟然藉由安排工作名義趁機猥褻求職女，還開口要以800到1000元的費用和她性交，女子因為意識到自己無法逃出，便告訴男子自己體重有120公斤，沙發太小躺不下，男子聽後反而高興的表示「沒關係可以去樓上」，最後在女子的強烈拒絕之下才逃離並報警。案發後男子始終否認犯行，法官依強制猥褻判他6月徒刑，得易科罰金，全案可上訴。

男子阿宏（化名）從事臨時人力派遣工作，因為幫忙介紹工作進而認識小美（化名），2022年5月間小美前往詢問派遣工作時，阿宏先按下遙控器將住處鐵捲門拉下，隨即伸手進小美衣服撫摸她的背、前胸，後來阿宏命令小美脫掉上衣，小美拒絕後阿宏竟詢問能否以800到1000元性行為，小美以手阻擋並堅決表示自己只是來詢問工作機會，阿宏才開門讓她離去。

小美證稱，當天因為睡過頭她打電話給阿宏詢問還來不來得及排工作，阿宏跟小美說「今天就不用做了，來這裡讓他好好安慰」，小美表示自己有經濟困難，要有工作才願意去，阿宏聽後答應，表示會排排看。小美表示自己聽見阿宏說「來這裡我來安慰你」且阿宏還說要拿800元安慰她（暗指發生性關係），讓小美感覺很奇怪。

小美表示先前阿宏也曾問小美「我跟你當炮友應該沒關係吧」但遭小美拒絕。後來阿宏以工作為由，誘騙小美到他家伸出狼爪上下其手，小美在過程中反抗請阿宏開門，但阿宏並不理會，小美意識到如果反抗，鐵捲門已全部關上會逃不掉，就跟阿宏說那個沙發太小沒辦法躺，還表示自己體重120幾公斤，阿宏卻說「沒關係可以去樓上」，又說不然從800元調到1,000元。在小美的嚴正拒絕下阿宏才開門放她離開。

法官勘驗各項事證，認為阿宏犯行明確，審酌阿宏犯後始終否認犯行，依強制猥褻判他6月徒刑，得易科罰金，可上訴。

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