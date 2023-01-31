桃園市大園區一名50歲李姓婦人，30日中午帶著現金13萬餘元要存進銀行，沒想到裝著現金的包包卻在騎車途中不慎掉落遺失，幸好被好心民眾拾獲後送至派出所，警方隨即調閱監視器，也順利循線找到李婦，順利將現金物歸原主。

大園警分局表示，昨天12時許一位許姓民眾走進大園派出所，稱其在新生路與中正東路口拾獲一個包包，打開後發現裡面有大筆現金，他嚇了一跳，心想失主一定非常著急，請警方幫忙協尋失主，員警反覆清點後，算出包包內的現金共有13萬8780元，隨即協助受理拾得物登記，並調閱路口監視器尋找失主。

正當員警在過濾監視器畫面時，一名戴著安全帽的婦人急急忙忙走向值班台，詢問是否有人撿到一個裝有現金的黑色包包，員警為求慎重於是詢問婦人遺失的金額及大概地點，婦人都能準確地回答出來，且監視器畫面確實有拍到婦人行經該路口，在警方反覆確認後將現金物歸原主。

婦人見辛苦賺來的積蓄失而復得，頻頻向警方道謝，表示她在大園市場擺攤做生意，原本打算將這個月的收入拿去銀行存起來，沒想到竟在半路上不小心弄丟，所幸有熱心的民眾及警方積極協助，才讓她能找回遺失的現金，非常感謝警方的幫忙。