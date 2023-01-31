新任閣揆陳建仁今日走馬上任，他主持臨時院會時特別強調，政府應強化輿情即時處理能力，施政時應清楚和社會溝通、和立委說明，在政策推動初期擬出完整論述，各部會在議題回應和澄清上應即時快速，避免施政美意被誤解，「因為最近假訊息、假新聞傳播，確實對所有施政造成很大衝擊，所以做好輿情即時處理相當重要。」

陳建仁致詞時感謝所有閣員願意加入行政團隊，承擔為人民服務的使命，無論留任或新任，相信各位能延續蘇內閣優異成績，無縫銜接政務，持續妥適地因應國際變局，強化臺灣的經濟韌性，還有積極照顧人民的生活，讓台灣成為2300萬人民幸福生活、團結共好的國家。

談及未來施政，陳建仁說，總統交付四大重要任務，首先是因應疫情變化，盤整防疫措施讓人民生活更開放，同時檢討社會照護系統，減輕民眾負擔，讓人民的生活更加地美滿，同時提升國家建設、強化中小企業的體質，因應疫後挑戰。他說，這一年是充滿挑戰的一年，政府穩健推動政務是關鍵中的關鍵，團隊應即刻上路。

陳建仁特別拜託各部會，對轄下推動的政務要有完整論述能力，並強化輿情即時處理能力，因為各部會是政策推行的重要執行者，必須清楚地向社會溝通，包含向監督的立委說明、人民及有利害關係的對象，用淺顯易懂語言和方式傳達政府打算怎麼做？然後做什麼？為什麼要這樣做？希望怎麼樣達到這個目標？

他表示，過去已有好的輿情處理機制，但他希望各部會除在議題回應、澄清上要即時快速，且要思考如何讓閱聽民眾的習慣改變，正確有效的傳達政府施政，避免施政美意被誤解，他特別拜託行政院發言人陳宗彥帶領各部會一起努力，因為最近假訊息、假新聞的傳播，確實對所有施政造成很大衝擊，所以做好輿情即時處理很重要。

他說，也希望政委協助他來發揮協調功能，有很多的政務、有很多主責的部會，需要大家協同一起來努力，才能夠共同達到這個目標。

最後，他表示，他經常自己期許要「存公義、好憐憫、常存謙卑的心」，教宗方濟各曾經講過「真正的權力就是服務」，做一個好的領導者，就像好的牧羊人，真正好的牧羊人要跟羊群在一起，他有一句話叫做「好的牧羊人充滿羊群的氣息」，團隊要完全善體民意做好施政工作，要有同理心、關懷心，確實瞭解民眾的需要。

他說，團隊要有智慧、創新，不斷地精進各部會的工作，也要有勇氣改變可以改變的事實，「所以我們常常說給我們智慧、給我們勇氣、還有給我們寧靜，當事情不能改變的時候，我們有寧靜的心去接受它，這是很重要的」，希望團隊把服務人民當作共同信仰，發揮溫暖堅韌的特性，打造一個「溫暖而堅韌的台灣」。