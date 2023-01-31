里港警分局員警春節期間執行巡邏勤務時，接獲新竹市警局轉報協尋失蹤人口案，報案人表示，前夫陳男於過年期間為改善家中經濟，南下屏東工作隨即失聯，加上長期有服安眠藥習慣，擔心想不開才報警協尋，所幸最終平安將人找到，也讓家屬鬆一口氣。

報案人說，前夫自雲林南下屏東高樹鄉工作，當天早上7時許即無法連絡上，近期因工作壓力大，而有服用鎮定安眠等藥物習慣，擔心發生意外，才會報案。

警方獲報後，根據手機定位於轄區進行地毯式搜索，並調閱相關路口監視器，於當晚6時許終於在田子國小附近尋獲失蹤陳姓男子。

過年加班卻失蹤，前妻因陳姓男子近期有服用安眠藥習慣趕緊報警。(警方提供)

因寒流來襲，陳男當時面容憔悴，蜷縮蹲坐在地，他表示，過年期間從雲林南下屏東高樹送貨，但最近工作壓力大，想說找個地方散心，因不熟屏東路況，身上也沒帶錢，手機又遺失，才因此走失。

警方以巡邏車護送陳男回派出所安置，並貼心提供熱茶、熱食補充熱量，通知家屬帶回照顧；報案人對於警方能在短時間內到場救援感到不可思議，並同時肯定警方的主動關心。