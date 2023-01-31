里港警分局員警春節期間執行巡邏勤務時，接獲新竹市警局轉報協尋失蹤人口案，報案人表示，前夫陳男於過年期間為改善家中經濟，南下屏東工作隨即失聯，加上長期有服安眠藥習慣，擔心想不開才報警協尋，所幸最終平安將人找到，也讓家屬鬆一口氣。
報案人說，前夫自雲林南下屏東高樹鄉工作，當天早上7時許即無法連絡上，近期因工作壓力大，而有服用鎮定安眠等藥物習慣，擔心發生意外，才會報案。
警方獲報後，根據手機定位於轄區進行地毯式搜索，並調閱相關路口監視器，於當晚6時許終於在田子國小附近尋獲失蹤陳姓男子。
因寒流來襲，陳男當時面容憔悴，蜷縮蹲坐在地，他表示，過年期間從雲林南下屏東高樹送貨，但最近工作壓力大，想說找個地方散心，因不熟屏東路況，身上也沒帶錢，手機又遺失，才因此走失。
警方以巡邏車護送陳男回派出所安置，並貼心提供熱茶、熱食補充熱量，通知家屬帶回照顧；報案人對於警方能在短時間內到場救援感到不可思議，並同時肯定警方的主動關心。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。