行政院長陳建仁今（31）日上任，但他的內閣名單卻不斷受到批評，媒體人黃揚明就認為，新內閣是「三多兩少」，會讓可能參選2024年的副總統兼民進黨主席賴清德很難選。因此他建議，邀請國民黨四位直轄市首長參加院會，並與他們互動，是陳建仁展現他所標榜的「溫暖內閣」的機會。

黃揚明今在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，在今天的交接儀式中，賴清德看起來沒什麼笑容，是因為賴看到內閣名單後，意識到在野黨正磨刀，自己2024這一仗將會很難選。

黃揚明提到，前立委郭正亮指出，國民黨準備了「兩個貨櫃的鞭炮」，準備在蘇貞昌若真的留任時拿來對付他，而現在蘇雖然已經離任，但原蘇內閣中有仇恨值的成員大多留下，因此國民黨「還有一個貨櫃的鞭炮可以放」。

黃揚明接著重提他稍早於臉書發文時，所說的陳建仁內閣「三多兩少說」，即留任多、副手多、女性多的「三多」，以及亮點少、新意少「兩少」，並直言，陳內閣最快的創新、最好的創意，就是讓六都首長在星期四的行政院會列席，「讓蔣萬安、張善政、盧秀燕、侯友宜到行政院會跟你們互動，這樣才比較有『溫暖內閣』的概念」。