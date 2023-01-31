苗栗縣無形文化資產後龍「慈雲宮攻炮城」，是後龍鎮地區元宵節特色活動，因為疫情停辦2年，今年將在從2月3日起到5日恢復辦理，除有免費小提燈，參加攻炮城活動，還有媽祖金幣、家電等大獎可拿，縣府與廟方31日共同為活動宣傳，歡迎各地民眾來一試身手。

縣長鍾東錦、立委陳超明夫人吳麗利、議長李文斌、縣議員林寶珠、鄭秋風秘書、廖英利、陳碧華、葉忠倫、邱毓興、後龍鎮長謝清輝、代表會主席花麗卿、慈雲宮主委郭金國等人共同啟動這項節慶活動，歡迎鄉親及全國遊客到後龍過元宵，觀賞晚會、參加攻炮城。

現場來賓小試身手。（李京昇攝）

開連續3天的活動，首日元宵晚會除發永兔年DIY小提燈，並邀請優質社區團體表演及猜燈謎等，4日、5日下午5時免費發放小提燈各1000個，晚間7時進入重頭戲攻炮城活動。

縣長鍾東錦指出，縣府為保存、傳承攻炮城重要民俗文化，每年補助慈雲宮舉辦攻炮城這項傳統節慶活動，同時祈求媽祖保佑風調雨順、閤家平安，今年的攻炮城活動除了最高獎可獲得媽祖金幣，另有電視機、電冰箱、洗衣機等獎品，歡迎鄉親、遊客共襄盛舉試手氣。

成功「攻炮城」的民眾可拿到價值7千元的小金幣。（李京昇攝）

攻炮城活動，參與的民眾只要將炮竹準確擲入懸掛半空中的小城堡內，並引燃裡面的煙火，最高獎可獲得1枚價值約7千元的金幣，今天記者會後，先舉行一場攻炮城暖身，由縣議員葉忠倫拔得頭籌，獲得1枚金幣。

慈雲宮主委郭金國邀請民眾來參與。（李京昇攝）

慈雲宮攻炮城活動，相傳源自2百多年前地方瘟疫肆虐，居民向媽祖婆祈求庇祐，依指示於廟前架設炮城，藉由攻炮城來消災解厄，嚇阻了瘟疫蔓延，後人每年沿襲辦理。

另外一種說法爲，清朝時漢人移墾苗栗後龍不久，常遭外侮，居民於是架設炮城抵禦，經平定後，慈雲宮爲凝聚地方居民團結意識，每年元宵節都擧辦攻炮城的活動。

攻炮城活動的演變過程中，雖曾中斷多年，但1984年又恢復舉辦，迄今成爲後龍地區每年元宵節最具特色的節慶活動，2009年並由縣府登錄為苗栗縣無形文化資產，經學者專家依具考證將原被稱為「射炮城」的活動更名為「攻炮城」，每年都吸引大批民眾參加，體驗攻炮城的刺激和震憾。