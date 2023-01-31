網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

總統蔡英文表示她昨（30）晚與捷克的總統當選人帕維爾進行電話會議，雙方不僅都認同尊重民主、自由及人權的立國精神，還意外發現兩人居然都是倫敦大學校友，有共同的生活經歷。此消息引熱議，不少網友則拿蔡學歷大作文章，不僅質疑其封存30年論文何時要公布，更有人諷刺道：「帕維爾有幾個博士學位！妳有1.5個耶……」

蔡英文今日在臉書發文寫道，她昨天晚上和捷克的總統當選人帕維爾進行電話會議。除了恭賀他高票當選，她也相信，帕維爾一定能延續捷克故總統哈維爾尊重民主、自由及人權的立國精神。

蔡英文更強調，她也發現她和帕維爾都是倫敦大學校友，有共同的生活經歷。相信未來，在共享民主自由價值的基礎之上，台灣和捷克一定能繼續強化雙邊夥伴關係，並且在區域議題上保持聯繫，也繼續在各個領域開展更多合作。

此文發出約1小時即湧入破700則留言，討論非常熱烈。除部分支持性留言外，也有大批網友留言痛批與嘲諷：「帕維爾有幾個博士學位！妳有1.5個耶……」「哇，也是優秀倫敦1.5博嗎？」「帕維爾有姊姊飛來陪我口試嗎？」「合作很多，結果一個都沒有，只看見我們的付出」、「多少錢？」「重點是，捷克要不要跟我們建交？」