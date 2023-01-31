縣府為改善竹北往竹科交通壅塞問題，去年11月在竹北交流道周邊23處路口建置智慧交控系統，執行2個月分析能減少上班族約18％的通勤時間。縣長楊文科要求交旅處提具體方案，建立新竹縣、市及園區三方區域智慧交控平台，打造大新竹生活圈順暢交通環境。

楊文科指出，新竹縣市許多議題迫切需要合作解決，他和新竹市長高虹安已有高度共識，將儘速透過跨域合作平台討論，首要解決的就是交通問題，在台1線替代道路和跨頭前溪道路計畫未完成前，必須尋求科技方法努力改善。

楊文科表示，目前竹北交流道智慧交控計畫有好的成效，要求交旅處將在跨域平台會議提出具體方案，期新竹縣、市與園區三方合作，完善區域智慧交控，優先改善交通狀況。

交旅處長游志祥說，新竹縣先前在經國橋和興隆橋辦理智慧交控計畫，改善通往竹科的交通，去年11月29日竹北交流道周邊智慧交控系統上路，並擬定交管策略由縣警局協助在路口指揮導引，透過大數據分析，通往竹科的旅行時間和車流疏解都有明顯改善。

在竹北交流道週邊23處路口執行智慧交控2個月來，往交流道行車時間平均減少18％，交流道周邊車潮提前20到30分鐘紓解，嚴重塞車的南下匝道提升紓解率5％，每小時可增加紓解約100車次，智慧交控成效顯著。

游志祥指縣府未來將與竹市、園區三方合作，針對國一新竹95A（公道五交流道）和95B交流道（園區新安路交流道）周邊進行跨域號控整合。

同時，因應高鐵橋下聯絡道第三期工程及經國橋道路改善計畫，對興隆橋、經國橋廊帶智慧交控策略調整優化，解決園區上、下班通勤塞車問題。

楊文科並希望新竹縣焚化爐明年營運前，若新竹市垃圾焚化處理量足夠，希望每日收取新竹縣每日150噸垃圾量，能增至200到250噸，將在跨域平台會議提出，期竹市協助解決竹縣垃圾問題。