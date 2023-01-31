中鋼董座翁朝棟今（31）日率領員工舉行新春開泰祈福典禮，翁朝棟指出，去年鋼市進入艱困狀態，但中鋼去年自結合併營收4495.67億元，較前年相比，僅衰退4.01％，繳出難能可貴的成績單。展望新年，他提到，中鋼適度調漲今年2月盤價，鋼市U型復甦成型，可望脫離谷底。

中鋼董事長翁朝棟今擔任主典官，另由總經理王錫欽、執行副總經理黃建智以及中鋼企業工會理事長陳春生擔任陪典官，與公司各單位主管同仁及工會理監事共同祈求公司今年生產順遂、銷售暢旺。

翁朝棟指出，全球經濟從去年2月起受到俄烏戰爭、通貨膨脹、貨幣政策緊縮及中國大陸疫情封控等「灰犀牛」不利因素影響，鋼市自去年5月進入艱困狀態，面臨需求急凍及鋼價提升不易的總體大環境。

翁朝棟提到，中鋼去年自結合併營收4495.67億元，較前年合併營收4683.27億元相比，僅衰退4.01％，去年自結合併稅前盈餘達232億元，另也達到高級品銷售占比55％、營運成本降低59.86億元及工安零職災等經營目標，充分展現出中鋼的韌性，也繳出難能可貴的成績單。

在鋼市展望方面，翁朝棟說明，去年中國大陸動態清零措施解除前，世界鋼鐵協會（worldsteel）預估今年鋼鐵需求量達到18.15億噸，較去年成長1％，隨著升息與通膨的減緩，以及中國大陸解封下，全球粗鋼需求可望上修。

至於供給端部分，World Steel Dynamics（WSD）也預估全球粗鋼產量為18.22億噸，較去年減少1.5％，加上冶金煤及鐵礦原料價格處於高檔，國際指標性鋼廠陸續調漲鋼價，中鋼也適度調漲今年2月盤價，鋼市U型復甦成型，可望脫離谷底。