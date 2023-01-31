春節連假雖然已經結束，台中市仍有多場活動陸續登場，除了「2023中台灣燈會」將於2月4日在水湳中央公園舉辦，「2023台中東勢新丁粄節」也將在東勢客家文化園區及台中客家故事館舉辦，台中市府客委會及觀旅局在市政會議中介紹兩場活動精彩內容，市長盧秀燕特別邀民眾到台中來遊玩。

「2023東勢新丁粄節」將於2月4、5日在東勢客家文化園區、台中客家故事館及東勢文化街區登場，客委會主委江俊龍說，新丁粄節是全國具指標性的客家大型慶典之一，今年活動以「榮耀台中」為主題，將有120斤超級新丁粄龜粄與桃粄展示，並會分2天分送民眾。

2月4日活動開幕當天，主辦單位邀請中信兄弟啦啦隊與踩街團隊參加，活動期間並將舉辦鬪粄比賽、求子儀式等，熱鬧可期。盧秀燕指出，今年新丁粄節不僅擴大舉辦，且在傳統中新增許多年輕元素；該活動本來就有祝福人丁興旺的用意，台中市結婚率、生育率分別位居六都一、二名，參加活動對祝福生男育女相當靈驗。

觀光旅遊局長陳美秀則針對元宵燈會進行專案報告，她表示，今年燈會除主燈外，還設計「夢幻樹」、「萌蟲蟲」、「萌兔萬花筒」等6大主題燈區，其中「好冰友找朋友」燈區以南極企鵝與北極熊相遇為創作元素，相當特別，日前更有一對佳偶在燈海中求婚成功，為燈會增添浪漫氣氛。

盧秀燕開心說，若今年有佳偶在燈會中求婚成功，透過觀旅局規畫甄選，她將以錄製影片等方式獻上祝福；今年燈會場地是台中市區最大的水湳中央公園，公園內有許多感官遊樂設施，民眾來此可從白天玩到晚上，且該場地鄰近逢甲夜市，來賞燈還能吃美食，邀大家來台中遊玩。