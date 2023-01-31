新內閣人事底定，教育部長潘文忠留任，全國私立中學聯盟對他提出三點期許，一、尊重私人興學自由，給予私校自主辦學空間；二、提供合理經費補助，縮短公私學校資源差距；三、調降高中班級人數，營造更優質的學習環境，讓公私立學校攜手並進。

私中盟指出，憲法賦予「私人興學自由」，但目前例行性的教學正常化與常態編班視導，恐違背相關法令；而先前立院研議修訂私校法，欲將私中改為抽籤入學，不僅侵害憲法保障之私人興學自由，也剝奪家長的教育選擇權，希望潘文忠正視。

其次，對於教育資源配置部分，私中盟認為公私立學校的學生，都是國家子民，也都是納稅人子弟，教育資源應當平等對待。

私中盟以推動108新課綱的補助為例，公立學校經費樣樣到位，私立學校經幾位校長爭取後，多元選修及彈性課程新增鐘點雖開始撥補，但活化學習空間改善經費，私校仍差公校一截，其他補助更是杯水車薪，難以優化學習環境。

私中盟建議依據市場機制，鬆綁私校學雜費，並基於機會均等原則，增加對私校的補助，建構公平競爭環境，讓各校發展特色，提升競爭力。

另針對生員不足問題，私中盟主張調降高中班級人數，以因應少子化危機，並營造更佳學習環境。私中盟說教育部自107學年起，開始逐年調降班級人數，到109學年時，公校每班35人，私校為45人，而新課綱上路後，教學改為素養導向，加以適性分組需求，以及選修課程的實施，教學現場挑戰更大，更須調降師生比。

私中盟呼籲持續降低班級人數，公校以30人為目標，私校減少為40人，既能紓緩生員危機，又可讓教育精緻化，教育部應盡速推動。

私中盟強調，私校是台灣學校教育的重要一環，承擔許多公共教育的責任，應受政府的支持與鼓勵，尤其在少子化的當下，更該給予關心與協助，企盼未來教育政策擬訂時，能垂詢私中盟的看法，讓政策也能兼顧私立學校，追求公私共好。