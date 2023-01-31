桃園分局回應，此事發生在去年11月，警方到場確認貨車司機未禮讓行人，當時已開罰2千元，此外警方已將未禮讓行人列為重點取締項目。（翻攝自YouTube頻道「TikTokまとめ登録者1万目標」）

桃園一輛左轉小貨車未即時禮讓過斑馬線的婦人，急煞在對方面前，造成婦人嚇到後退跌跤，影片在日本爆紅累積2百多萬觀看次數，台灣「行人地獄」再度引發熱議，對此桃園分局回應，此事發生在去年11月，警方到場確認貨車司機未禮讓行人，當時已開罰2千元，此外警方已將未禮讓行人列為重點取締項目。

日本YouTube頻道「TikTokまとめ登録者1万目標」日前分享影片，該轎車綠燈左轉時遇到正過斑馬線的婦人，轎車急煞在對方面前、差點撞到對方，婦人嚇得快步後退，最後不慎失足摔倒在路邊，影片在本月25日PO出，短短一周累積235萬觀看次數，3千多則留言。

而此事件發生在桃園，去年11月21日該名貨車司機在和平路上行駛，準備左轉往中正路、往三民路方向時，未禮讓過斑馬線得72歲羅姓婦人，造成對嚇得跌倒、手腳扭傷，警方事後確認司機酒測值為0。

警方表示，貨車司機當下停車上前關心婦人情況，一旁有民眾幫忙報警，警方到場時確認婦人受驚跌傷扭傷，與貨車司機未即時禮讓有肇事因果關係，司機雖表示當時已有剎車，但仍遭警方開罰2千，桃園分局表示，未禮讓行人已列警方重點取締項目，去年桃園區共取締591件。