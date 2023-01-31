長佳智能成立於2018年，是國內第一家定位於醫療人工智能的上櫃公司，股東成員包含趨勢科技、廣達、大銀、晟德、元大、安基、尚禾等，董事長兼總經理為前台大醫院陳明豐院長。

長佳智能致力於四項核心關鍵技術之建立與強化，包含：EF DELTA ENGINE、EF SMART DNA、EF CPA與EF GMMP，這四項核心技術結合大數據資料庫，使長佳智能可以快速開發多科別、多疾病之AI臨床應用，尤其是長佳智能的專長項目：「腦神經」、「心血管」與「癌症」等急重症，並已獲得10項台灣TFDA與6項美國 FDA醫才上市許可，以及世界各國21項專利等巨大成果，客戶遍及美國、法國、新加坡、香港、中國大陸與台灣等全球40多家醫療機構與企業。

長佳智能的「人體保健資訊資料集」，具有近300萬人長期追蹤的資料，內容包羅萬象，從門診到住院，從藥物使用到影像，從感冒到癌症或心血管疾病等都包含在內，可作為自行研發各類型產品的「原料」，更可提供其他同業所需之醫療數據洞見。

由於同時具備大數據、醫療人工智能、與雲端生醫平台三項能力，淡馬錫旗下投資公司轉投資的醫材公司經評估後，於2021/9與長佳智能簽訂了「腎臟疾病照護平台」技轉與合作開發計畫，使得長佳智能未來15年將可獲得穩定的現金流。長佳智能也開發出各類型醫療人工智能專業平台，例如「基因檢測AI分析平台」，對於有意跨入精準大健康領域的各行各業，提供一個快速且一條鞭式的服務，目前也已擁有多家客戶採用該一方案。