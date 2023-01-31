中鋼去年12月營收309.71億元，年減24.46%、月減3.27%，符合預期。去年12月營業損失28.82億元，稅前淨損29.74億元，虧損略擴大。

中鋼去年全年營收4495.67億元，年減4.01%。合併營業利益182.65億元，年減77.09%；自行結算合併稅前淨利232.58億元，年減72.44%。中鋼個體(非合併)碳鋼銷售量，去年度累計碳鋼銷售量為858萬9562公噸。中鋼表示，去年度累計合併稅前淨利呈現年減少，主係鋼鐵事業群銷售單價年比增加，惟銷售數量減少，致營業收入略減，且單位成本漲幅大於銷售單價漲幅，致營業利益及稅前淨利減少。

國際通膨觸頂回落，美國聯準會升息步調收緩，大陸全面解封，俄烏雙方釋出和談意向，景氣逆風逐漸緩解。美國就業市場穩健強勁，歐洲經濟築底回穩。鋼鐵需求方面，大陸邊境解封後推動大規模經濟刺激政策，提振需求加速回溫，用鋼產業重啟回補庫存，大陸遞延的剛性需求預期在農曆年節後迸發，加上供應鏈瓶頸舒緩，房市與車市等振興政策引領鋼市重返上升軌道。

鋼鐵供給方面，主力鋼廠減產效果浮現，World Steel Dynamics(WSD)預期今年全球粗鋼產量為18.22億噸，年減1.5%，全球鋼鐵供給收縮態勢持續擴大，國際鋼價開始回升，預期農曆年後鋼市進入補庫存階段，鋼價U型反轉儼然成形。