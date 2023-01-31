行政院長陳建仁今（31）日上任閣揆，下午前往立法院拜會立法院長游錫堃，盼朝野黨團通過特別條例，加快普發現金6000元時程，不過國民黨台北市議員李彥秀指出，雖她支持發現金紓解民眾燃眉之急，但她也要提醒陳建仁「會發錢只是小徒弟，能抗通膨才是真師傅」，現在民眾抱怨最多的就是物價通膨問題，而這根本原因就是無能的蔡英文總統與失能的行政院。

「通膨巨獸早已虎視耽耽」李彥秀說，一年多來她跑市場、跑店家，聽到民眾最多的抱怨就是「什麼都漲，就是薪水不漲，完全看不到政府作為」，民進黨內部檢討「黑金、論文案、抗中」是去年年底大選敗選三大戰犯，但對每天上市場照顧家人三餐的婆婆媽媽來說，是「連物價通膨問題都解決不了的政府，談什麼抗中保台」？

李彥秀批，民進黨不敢檢討的真正原因是，無能的蔡英文與失能的行政院，蔡英文雖告訴民眾「台灣經濟處在20年來的最好狀態」，但民進黨沒說的是，去年1至11月全體受僱員工平均經常性薪資年減0.11％，加薪都被通膨吃掉，加上前年同期實質經常性薪資也是衰退，等於已經連續兩年出現實質薪資倒退，「勞工辛苦工作獲得的加薪，全部被通膨吃光光，請問這樣的經濟好在哪裡」？

李彥秀表示，民進黨高官「日理萬機」，可能從來不上市場，更不會知道「一隻土雞」的價格，土雞批發價格與去年相比，從每公斤73.8元上漲至83.3元、白肉雞也從每公斤52.2元提高至58.8元，更遑論零售價。

李彥秀指出，政治大學金融系教授殷乃平先前便警告，台灣面臨輸入性通膨，此時發放6000元紅包，是為通膨「火上加油」；台大經濟系教授樊家忠也提醒，通膨說來就來，有不可預測性，全民普發6000元，央行總裁應該要睡不著覺才對。但主計總處官員卻透露，主計總處未特別對發現金可能進一步引發通膨的狀況進行評估，去年底經濟部長王美花也對記者相關提問只回應「不予置評」。

李彥秀最後嘆，不知道民進黨高官是否睡得著，但是婆婆媽媽想到明天要上市場，肯定睡不好。