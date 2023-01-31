檢調獲報，指48歲男子邱康淇對外自稱期貨操盤名師，招攬民眾代為操作期貨，保證獲利，涉嫌自2017年5月至2019年12月止，吸金4.7億，邱男案發後已潛逃大陸澳門，去年11月遭通緝，通緝時效26年8月；法務部調查局已將邱男列為追緝外逃要犯名單，將積極追緝歸案。

檢調獲報，邱男未經主管機關金管會許可及取得許可證照，卻對外自稱是期貨操盤老師，長年以代操期貨、投資海外基金及透過國外交易平台投資期貨名義，要求投資人將錢匯入他指定帳戶，欺騙投資人，估計上百人受害。

據了解，邱男涉嫌自2017年5月起，招攬投資人代操期貨，保證每月投資收益，並承諾期滿可贖回本金，對投資人謊稱將給付至少年利率10％以上的投資紅利，涉犯《銀行法》、《期貨交易法》、《刑法》詐欺罪，估計邱男共計吸金高達4億7852萬元。

但邱男卻在檢調偵辦期間，於2019年12月2日就離境潛逃至大陸澳門，台中地檢署因傳拘不到邱男，去年11月23日對邱男發布通緝，通緝時效為26年8月，至2049年7月22日為止。