新任閣揆陳建仁正式上工，行政院表示，陳建仁為強化環境韌性，讓台灣變得更堅韌、永續，稍早已核定第一份公文「淨零排放路徑112-115綱要計畫」，總經費743億，期程4年。

行政院指出，面對氣候變遷造成全球環境影響，以及「淨零碳排」的世界趨勢，臺灣有必要儘速針對各項對策做出因應，這項「淨零排放路徑112-115綱要計畫」，由經濟部、交通部、內政部、國科會、教育部、文化部、農委會、海委會與環保署，共9個部會提出56項子計畫，總經費約743億元，期程共計4年。

行政院說，該項計畫預計將以「去碳能源」、「產業及能源效率」、「綠運輸及運具電氣化」、「產業及能源效率」、「負碳技術」及「治理」五大工作圈，針對淨零碳排目標進行各面向的減緩與調適。

行政院表示，鑑於淨零碳排已是各國產業發展重點，也是全球環境永續的共識目標，政府必須即刻開始進行，讓國內各項產業、相關領域與國際接軌，讓台灣永續發展。