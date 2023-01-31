美國空軍機動司令部司令、四星上將米尼漢（Mike Minihan）警告，美國最快恐在2025年就會與中國爆發衝突，且最大的可能就是為了台灣，引起各界關注。對此，國民黨立委洪孟楷提醒，會有2025年這個時間點的預測，其中一大關鍵因素其實就是台灣的2024總統大選！

洪孟楷今（31）日在臉書表示，美國將領認為最快在2025年，美中就會爆發衝突，而近日也傳出國軍將在淡水河口部署天弓飛彈等，相關的資訊讓各界感到擔憂，但他指出美國並不笨，大多時候都是使用代理人戰爭，因此美中若發生衝突，受苦、受傷、受害的其實會是台灣。

「有可能是大陸入侵台灣的時間表，但我們要讓這個事情發生嗎？」洪孟楷提到，會有2025年這個時間點的預測，其實有一個關鍵因素就是台灣的2024總統大選，因此也有不少人把2024的選舉視為戰爭與和平的選擇。

洪孟楷分析，若台灣要打刺蝟戰，以小博大拖住時間來等待外援，但美國至今都未具體承諾會出兵，「烏克蘭戰場的殘酷，要讓它發生在台灣？」而若衝突升級，進入打巷弄戰的階段，在過去民進黨執政的7年中，卻全無對此進行準備，「都市必要的防空洞、避難所、壕溝等相關措施，光是台北就不合格，沒有規劃也沒預作準備就決定戰爭方向，這就是不負責任的行為！」

洪孟楷說，台灣的未來要自己決定，「戰爭還是和平，我相信國人心中都有一把尺，會做出最正確的抉擇」。