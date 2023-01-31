SoundOn聲浪今（31）日公布《2022聲音經濟報告》，顯示台灣Podcast市場規模逼近10億元；由吳淡如搶下Podcast商業類與歷史類雙分類冠軍；傳統媒體天下雜誌、九八新聞台、飛碟電台找到Podcast新受眾，在新聞類節目居前三名。

SoundOn聲浪執行長黃建翰表示，2022是台灣聲音變現元年，王偉忠、小S、黃子佼及網紅蔡阿嘎、博恩等名人紛紛搶進；也有更多企業如國泰金控、信義房屋、台銀、資策會等善用聲音的影響力，開設專屬Podcast自媒體。

2022年Podcast最熱門的六大類別節目，商業類前三名依序為《吳淡如人生實用商學院》、《股癌》、《兆華與股惑仔》；喜劇音樂類前三名為：《婊姐必請》、《瘋女人聊天室》、《雞來速》；教育類前三名為《通勤學英語》、《大人的Small Talk》、《劉軒的How to 人生學》；新聞類前三為《聽天下：天下雜誌 Podcast》、《九八新聞台》、《飛碟電台》；歷史類前三為《吳淡如人生不能沒故事》、《時間的女兒：八卦歷史》、《英雄說書》；社會與文化類前三為《呱吉》、《好味小姐開束縛我還你原形》、《法克電台by法律白話文運動》。

吳淡如的兩個節目分別在「商業」與「歷史」類別搶下雙冠軍，另傳統媒體天下雜誌、九八新聞台、飛碟電台則在新聞類節目包辦前三名。

此份報告也指出，主要受眾為女性，她們是聽覺動物，Podcast聽眾女、男比為58.8％：41.2％，主要年齡層為28～34歲（29.8％）、23～27歲（24.5％）、35～44歲（24.1％）、18～22歲（11.3％）、45～59歲（7.3％），23～44歲主要勞動力佔8成。

再者，Podcast聽眾集中在北部達59％，高於中部的21％、南部的19％，熱門收聽時段為每晚18～23點，又以週三晚間最多人收聽。

2022的活躍節目數維持在3,000個上下；85％的節目時長都在60分鐘內，平均單集長度為27分鐘，較2021與2020持續小幅下降，在10分鐘以內的短音檔節目則明顯增加。

台灣Podcast廣告主平均客單價落在30萬元；計有超過3,000檔節目透過動態廣告獲得收益，帶入破億廣告金。企業組織最偏好的Podcast合作形式，依序為動態廣告、業配、口播、委製節目、專訪。 Podcast創作者收到的聽眾贊助金額，平均單筆為458元，較前一年成長29％。單筆最大贊助金額是贊助某社會與文化類節目，金額高達40萬元。大型流量節目（收聽量大於10萬）則收到較多的贊助，最常被贊助的五大類別節目依序是喜劇音樂（22％）、社會與文化（19％）、歷史（17％）、兒童與家庭（9％）、真實犯罪（5％）。