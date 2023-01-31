極端氣候影響，暴雨事件頻傳，新北市推動「出流管制計畫審核」計畫，針對開發面積達1公頃以上開發案出流管制計畫審核，確保開發前後出流量不影響周邊排水設施，在計畫審核、施工查核及竣工檢核各階嚴格把關。

水利局長宋德仁表示，要建立海綿低碳城市，除了配合中央法規要求施設的出流管制設施以外，市府推行建物透水保水設施、每年2座的校園透保水工程、抽水站預抽及提早啟抽，藉由公私協力提升都市保水能力，展現新北市成為「韌性城市」及「海綿城市」的決心，自透保水法規實施至今併同出流管制計畫，已創造約250萬噸量體，相當於1000座標準游泳池的滯洪量體。

宋德仁指出，因應新北市未來發展與極端降雨，市府依水利法出流管制專章規定訂定的相關要點，要求開發規模達1公頃以上之開發案需提送出流管制計畫書，並經審查核定後方可開工。

2019至今已核定或審核中案件滯洪量體達32萬噸，在審核過程中，為達成開發後不大於開發前逕流量的宗旨，申請業者須檢視基地開發前後逕流量變化，並且須避免影響周邊原有排水設施的功能，以確保開發後不會對周邊地區或既有排水設施下游增加淹水潛勢。

依據「新北市透水保水自治條例」，規範各基地於新建或增建公共設施或建築物時，都必須設置透保水設施，將自身基地範圍降雨滯留貯蓄或滲透至地面下，其量體計算方式，以該基地能容納1小時80mm降雨為標準。

宋德仁說，除計畫書的審核，針對施工中或已竣工的出流管制設施，定期辦理施工查核及竣工檢核，去年與水利署共同辦理「寶高智慧產業園區新建工程」出流管制設施使用期間管理及維護情形訪查，嚴格監督開發單位有無依照核定內容辦理或妥善維管，確保出流管制設施可發揮應有的滯洪效果。