男星柯震東去年12月拍攝影集《乩身》時，爆出遭無人機撞上顴骨破相，就醫後縫了30針，然而今（31）日他久違在臉書上曬出一張全臉照，雖然圖中陰影部分巧妙的遮擋住受傷的左臉，但也讓粉絲稍微放心更大讚他「還是一樣帥炸」。

柯震東今（31）日為響應品牌活動秀出自己與童年照的對比，當中可見他用兒時的黑白照片遮住受傷的左臉，另一張雖利用陰影稍微隱藏了他左半邊的臉，但整體五官仍清晰可見。

照片曝光後，粉絲紛紛激動留言「帥哥終於出現了」、「凱凱終於出現了，一樣帥噴眾生」、「嗚你回來了！希望你臉受傷一切沒事！帥帥」、「柯導一樣帥炸」、「歡迎回來，兄弟」、「小時候也太可愛了吧⋯期待柯導的作品，小時候跟長大一樣帥」、「恭喜你強勢回歸！希望你可以趕快好起來」。

事實上，柯震東受傷後曾在元旦許願希望「回到過去的模樣」，讓粉絲看了相當心疼，目前在家休養的他，新戲《乩身》中的戲份也將等他復原後才會開拍，對此，柯震東經紀人表示「順利治療中，在不影響傷口復原的前提之下，會正常生活正常工作，謝謝關心！」